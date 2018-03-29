Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира в Майами

На крупном теннисном турнире в американском Майами, призовой фонд которого составляет 7,97 млн долларов, пришла пора решающих матчей. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев, проигравшие в личном турнире, вышли в полуфинал в парной комбинации.

В четвертьфинале наш дуэт играл с интернациональной парой хорвата Мате Павича и австрийца Оливера Мараха, которые были "посеяны" в Майами под третьим номером. Матч получился упорным, но завершился в двух партиях в пользу россиян – 6:4, 7:6.

В полуфинале Хачанов и Рублев сыграют против американской пары Сэма Куэрри и Стива Джонсона.