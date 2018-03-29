Поезд встал в тоннеле салатовой линии московского метро

В московском метро произошел сбой в движении поездов на Люблинско-Дмитровская линия.

"Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам", — сообщается на официальной страничке метрополитена в Twitter.

По данным пассажиров, в тоннеле салатовой ветки остановился поезд. В итоге составы остановились, а на станциях линии возникла давка. Так, на "Братиславской" пассажиров по громкой связи просят покинуть станцию.

"На "Люблино" всех выгнали, поезд стоял на станции пустой. В "Марьино" поезд наполовину уехал с платформы и стоит, хвост торчит", — рассказывает одна из пассажирок в комментариях на страничке метрополитена в Twitter.

Другие пользователи отмечают, что в перегонах пришлось стоять по 10-15 минут.

В настоящее время в движение поездов вводится в график, подчеркнули в столичной подземке.