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29 марта 201810:35

"Удаляет все пятна" - это обман. Роскачество назвало лучшие стиральные порошки

Global Look Press

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Роскачество провело очередное масштабное исследование популярных товаров, продающихся в российских магазинах. На сей раз объектом внимания экспертов стали стиральные порошки. Сотрудники лаборатории проверили 31 бренд и выяснили, что ни один из них не представляет опасности для покупателей. Однако со своими задачами — стиркой и удалением пятен — не все справляются одинаково. 

Были исследованы такие популярные марки, как Ariel, Amway, Bimax, Burti COLOR, Meine Liebe, Persil, Sarma, Sorti, Tide, "Аист", "Биолан", "Миф", "Обычный порошок", "Пемос" и другие. 22 порошка — российские, остальные произведены в Австралии, Белорусии, Бельгии, Германии, Дании, США и Южной Корее.

Анализ порошков показал, что все они безопасны для человека — интоксикации не возникнет, даже если маленькие частички попадут в желудок. В общем, если не есть порошки и не мыть ими руки, а пользоваться согласно инструкции, то никакого вреда они не принесут.

Проверили в Роскачестве и популярный среди домохозяек миф о вредоносной пыли в порошке, которая якобы ведет к слепоте и даже остановке дыхания. Пыли во всех образцах оказалось менее 1%, хотя допуск — не более 3%. Так что миф остался мифом.

С честью прошли все средства и эксперимент на остатки порошка после стирки. После трех стандартных циклов в стиральной машине следов порошков на вещах практически не остается.

Но на этом сходство проверяемых порошков и заканчивается. Роскачество выяснило, что не все они стирают хорошо. Скажем сразу, что универсального образца, который бы выводил все виды пятен и не влиял при этом на ткань, выявлено не было. Поэтому экспертам пришлось составлять рейтинг порошков по каждому конкретному виду загрязнения и потом уже выявлять лучших по общим баллам.

Победителями стали всего два порошка для стирки цветного белья — "Аист" и Burti COLOR. Оба они превосходят достаточно строгие стандарты Роскачества. Аутсайдеры тоже есть — это "Зифа" и заявленные как "экологичные" Garden Eco и Molecola. Они пали жертвой борьбы за экологию, утратив при этом главное качество стирального порошка — отстирывать.

Остальные виды порошков примерно одинаковы по качеству стирки — различаются, как считают специалисты, только уловками маркетологов. Например, существуют (но редко встречаются в продаже) специальные порошки, которые отстирывают только белковые или только жировые пятна, или только техническую грязь — ржавчину или чернила. Если же на коробке написано, что средство борется со всеми видами загрязнений — то это обман покупателей, объяснили в Роскачастве.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено в 2015 году для независимого исследования качества товаров и выдачи лучшим из них "Знака качества".

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