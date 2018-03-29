Число пострадавших при пожаре в Кемерове возросло до 79 человек

Число пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" выросло до 79. К врачам обратились еще три человека.

"12 человек, в том числе двое детей, находятся в больницах. 67 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, среди них 25 детей", — рассказали ТАСС в оперативном штабе.

Трагедия произошла 25 марта. Огонь вспыхнул на четвертом этаже торгового центра, где располагались кинозалы и детский развлекательный центр с игровыми автоматами и батутами. Дым мгновенно распространился по помещениям. Пожарная сигнализация в здании не работала, а многие эвакуационные выходы оказались закрыты. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

В Кемерове продолжается трехдневный траур, там хоронят жертв трагедии. Для опознания некоторых тел потребуется генетическая экспертиза, которая может занять около трех недель.