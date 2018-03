Форвард "Вашингтона" Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов назван второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В матче с "Нью-Йорк Рейнджерс" россиянин стал автором победной шайбы в овертайме. Кроме того, в этой встрече он отметился результативной передачей.

Игра завершилась победой "Вашингтона" со счетом 3:2. Евгений Кузнецов набрал в нынешнем сезоне уже 77 (25 шайб + 52 передачи) очков. Таким образом, он повторил рекорд, который установил в сезоне-2015/16. Тогда Евгений забросил 20 голов и сделал 57 передач.

