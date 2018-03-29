Владимир Драчев: необходимо поднять авторитет тренера в биатлоне

Четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев, являющийся кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России, рассказал, что нужно менять в первую очередь в нынешней ситуации, чтобы добиться положительных результатов. По его мнению, надо повышать тренерский авторитет.

"Тренер должен быть во главе всей вершины. Никто не должен вмешиваться в его работу, когда утвержден план. Максимум советы и помощь, а корректировки должны вносить только тренеры. Самое главное — поднять роль тренера, его авторитет", — приводит слова Драчева РИА Новости.

Также он отметил, что на другой уровень необходимо вывести работу медицинской бригады сборной России. "Нагрузить спортсмена можно, но нужно и восстановить его правильно, и подвести к этим нагрузкам. На мой взгляд, много ошибок и здесь есть. Нужно подготовить базу, чтобы спортсмен мог стабильно проходить весь сезон, а не к каким-то конкретным стартам", — заявил экс-биатлонист.

Напомним, что выборы президента СБР пройдут 18 мая в Тюмени. На этот пост, помимо Драчева, претендует первый вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров.