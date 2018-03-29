Теннис. Чемпионка "Шлема" уступила соотечественнице из квалификации

На турнире в американском Майами в женском личном турнире произошла мини-сенсация. Многократная чемпионка "Больших Шлемов" Винус Уильямс из США выбыла из борьбы в четвертьфинале, проиграв соотечественнице Даниэль Коллинз, которая вышла в сетку из квалификации.

При этом Уильямс-старшая была "посеяна" в Майами под восьмым номером и считалась одной из главных фавориток состязаний. Но она проиграла с почти неприличным счетом, сумев взять у Коллинз всего пять геймов – 2:6, 3:6.

На этом фоне проигрыш четвертой ракетки турнира с призовым фондом 7,97 млн долларов Элины Свитолиной с Украины не выглядит сюрпризом. К тому же украинка играла с чемпионкой французского "Шлема" Еленой Остапенко из Латвии. Здесь счет – минимальный – 7:6, 7:6.