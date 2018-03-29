ЦБ отозвал лицензии у трех кредитных организаций

Банк России с 29 марта отозвал лицензии у самарского "Активкапитал Банка" ("АК Банка") и московского коммерческого банка "Лайт" (Лайтбанка). Страховые выплаты вкладчикам начнутся не позднее 12 апреля, сообщает Агентство по страхованию вкладов. Банки-агенты, которые будут выплачивать компенсации, определятся к 5 апреля.

Также Центробанк отозвал лицензию у дагестанской небанковской кредитной организации "Умут".

Лицензию у АК Банка" отозвали в связи с неисполнением требований российского законодательства и нормативных актов Центробанка, регулирующих банковскую деятельность в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части корректности направлявшейся банком информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, ЦБ РФ увидел наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

В марте "АК Банк" провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, это привело к ухудшению его финансового состояния.

Что касается Лайтбанка, кредитная организация также не исполняла законодательство РФ и нормативные акты ЦБ, регулирующие банковскую деятельность. Проблемы у Лайтбанка возникли в связи с использованием рисковой бизнес-модели, связанной с кредитованием с физлиц, говорится на сайте регулятора. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля.

НКО "Умут" также неоднократно нарушила требования российского законодательства. Сейчас в организации назначена временная администрация.