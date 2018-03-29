На АЭС в Румынии произошла авария

В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции — второй реактор отключился от национальной энергетической системы.

В государственной электроэнергетической компании Nuclearelectrica, комментируя происшествие,подчеркнули, что неисправность возникла в технологической электросистеме, а не в атомной, сообщает агентство Mediafax.

"Специалисты расследуют дело и проводят необходимую коррекционную работу", — заверили в Nuclearelectrica, подчеркнув, никакого отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду автоматическое отключение реактора не окажет.

Чернаводская АЭС — крупнейший производитель электроэнергии в Румынии. Единственная АЭС в стране. Была спроектирована канадской государственной компанией Atomic Energy of Canada Limited в 1980-ых годах.