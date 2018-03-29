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29 марта 201811:01 Денис Алексеев

На пороге технического прорыва: инновации от российских студентов

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Молодые ученые со всей страны представляют свои перспективные разработки в Горном университете Санкт-Петербурга. Там проходит Всероссийская конференция и одновременно конкурс среди студентов старших курсов технических вузов, которые занимаются прикладной наукой. Показать свои наработки и таланты приехали более 250 человек.

Без остановки что-то обсуждают, считают, кто-то заметно нервничает. Но это в коридорах. В конференц-зале старейшего технического вуза России полная сосредоточенность. Уровень мероприятия — всероссийский конкурс инновационных проектов в горном деле — обязывает. У каждого участника свое видение о том, каким и, главное, как скоро должен быть тот самый технологический прорыв, о котором говорил президент Владимир Путин, и которого в их, горнодобывающей, отрасли с таким-то потенциалом точно не миновать.

Студент Петербургского горного университета Владислав Легкоконец — уже магистрант горного дела. О том, как исследовать и осваивать российские недра, не просто знает, но и пытается, как и все конкурсанты, довести проекты на бумаге до реального применения с использованием искусственного интеллекта. Реализация — вопрос времени.

"Я в своей работе показал, как можно прогнозировать свойства пород там, под землей. Я думаю, это экономит время, деньги. Цифровые технологии в ближайшем будущем сделают качественный рывок в нефтегазовой отрасли России", — говорит магистрант Легкоконец.

Конкурс-конференция — площадка для обсуждений потенциальных проектов по решению проблем недропользования. В жюри — топ-менеджмент горнодобывающих и нефтегазовых корпораций. У них свой интерес.

Более 200 участников из ведущих технических вузов страны, Москва, Петербург, Казань, Тюмень. Победители и призеры Всероссийского конкурса — будущие перспективные кадры крупнейших российских компаний. Заявить о своих проектах на мировом уровне они смогут уже на Международном конкурсе. Здесь же соберутся делегаты более чем из десятка стран.

Но воспитать лучших — полдела. Еще одна цель — интегрировать молодых российских специалистов в международное горно-техническое сообщество. Правительством России было приятно решение создать международный центр компетенций под эгидой ЮНЕСКО, и все это на базе Санкт-Петербургского горного университета. После окончания вуза выпускник является специалистом, который освоил только учебные программы. А производство ждет уже профессионала с практикой.

Заместитель проректора по международной деятельности Санкт-Петербургского горного университета Евгений Любин объясняет: "Одной из целей центра является интеграция специалистов в мировую среду. Это даст общение с коллегами, это даст доступ до хороших современных технологий, которые могут быть применены как на территории РФ, так и других стран участников центра. Это возможность получения новых знания навыков и опыта".

Обмен опытом между специалистами десятка стран, проведение совместных исследований мировых недр, — а ведь осваивать еще есть что. Как следствие — повышение квалификации российских инженеров до уровня мирового класса. И это лишь малая часть новой площадки. Подписанное в Париже соглашение вступает в силу уже в апреле.

"С нами работают такие компании, как Total, например, 4 российских компании, деньги вкладываются, и мы на базе нашего университета и еще других университетов создаем подобный центр", — рассказал ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

В списке первых потенциальных членов международного центра компетенции — подающие надежды научные деятели. В их числе и сегодняшние участники и предстоящего международного конкурса. Создание центра уже называют стратегическим шагом со стороны России. На кону увеличение качества инженерного образования в разы и привлечение новейших технических разработок для освоения российских нефте- и газовых месторождений.

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