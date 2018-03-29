Мэй выстрелит по своим? Запрет российских бондов ударит и по британским инвесторам

Замминистра финансов России Алексей Моисеев прокомментировал возможный запрет на продажу российских долговых ценных бумаг в лондонском Сити. По его словам, если это произойдет, то негативно повлияет не только на российских инвесторов, но и на нерезидентов.

"Это будет очень плохо не только для нас и для иностранных инвесторов. Не очень понятно, что они с этими ценными бумагами будут делать", — сказал Моисеев журналистам в кулуарах Всероссийской банковской конференции.

28 марта британская The Guardian сообщила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть возможность запрета на продажу Россией своих долговых ценных бумаг на фондовом рынке Лондона.

Издание утверждает, что данная инициатива набрала обороты после того, как в феврале клиринговые палаты лондонского Сити помогли одному из находящихся под санкциями российских банков организовать выпуск суверенных евробондов России на 4 миллиарда долларов США.

Причем, около половины этих бумаг приобрели лондонские инвесторы.

Данный случай показал, что лазейки в законодательстве Евросоюза и Великобритании позволили попавшим под санкции российским финансовым институтам выступать в роли главных андеррайтеров нового выпуска облигаций, передает ТАСС.

Глава комитета Палаты общин по международным делам Том Тугендхат, со своей стороны, трижды в течение минувшей недели поднимал вопрос о необходимости "залатать" эти лазейки.

В частности, он предложил лишить ведущие клиринговые компании Европы (в том числе Euroclear and Clearstream) права работать с российскими облигациями.

По мнению влиятельного британского издания, такое решение сделало бы бонды России практически нереализуемыми на вторичном рынке.

Кроме того, это воспрепятствовало бы их приобретению большинством европейских и американских инвесторов.