Ольга Подчуфарова: в этом сезоне контакта с тренерами не было

Биатлонистка национальной сборной России Ольга Подчуфарова с сожалением вспоминает прошедший олимпийский сезон. Спортсменка поведала журналистам, что на протяжении почти всего года у спортсменов практически не было диалога с тренерским штабом.

"Взаимопонимание с тренерами в этом сезоне – это иллюзия, — цитирует Подчуфарову сайт Спортбокс.Ru. — Все пропитано лицемерием, как бы грустно это не звучало. Нас никто не спрашивал, а мы говорили, что хотели работать с предыдущим тренерским штабом, который этот сезон был в резерве".

По словам спортсменки, раньше члены женской сборной слышали каждый день: "Делаем это, это и это и получим результат". "А в этом сезоне я задавала вопросы, интересовалась что мы получим от конкретных тренировок, но мы не слышали ответа", — признается Подчуфарова.

"Мы с тренерами Виталием Норицыным и Павлом Ланцовым общались практически на равных. Они видят в нас людей, учитывается мнение. А сейчас до конца июня я тренировалась сама, в августе была в настолько хорошей форме, что к сентябрю у меня пошел спад", — продолжает биатлонистка.

"Я рвалась, самочувствие было неплохое. И мне хватило одного сбора, чтоб потерять кондиции. В этом году выходишь на гонку и не можешь ничего показать. Стоит признать, что не всегда это вина спортсмена", — признает Ольга Подчуфарова.