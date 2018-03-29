Новости Спорт

Все видео этой рубрики
29 марта 201811:35

Ольга Подчуфарова: в этом сезоне контакта с тренерами не было

sportbox.ru

Читайте нас в Telegram

Биатлонистка национальной сборной России Ольга Подчуфарова с сожалением вспоминает прошедший олимпийский сезон. Спортсменка поведала журналистам, что на протяжении почти всего года у спортсменов практически не было диалога с тренерским штабом.

"Взаимопонимание с тренерами в этом сезоне – это иллюзия, — цитирует Подчуфарову сайт Спортбокс.Ru. — Все пропитано лицемерием, как бы грустно это не звучало. Нас никто не спрашивал, а мы говорили, что хотели работать с предыдущим тренерским штабом, который этот сезон был в резерве".

По словам спортсменки, раньше члены женской сборной слышали каждый день: "Делаем это, это и это и получим результат". "А в этом сезоне я задавала вопросы, интересовалась что мы получим от конкретных тренировок, но мы не слышали ответа", — признается Подчуфарова.

"Мы с тренерами Виталием Норицыным и Павлом Ланцовым общались практически на равных. Они видят в нас людей, учитывается мнение. А сейчас до конца июня я тренировалась сама, в августе была в настолько хорошей форме, что к сентябрю у меня пошел спад", — продолжает биатлонистка.

"Я рвалась, самочувствие было неплохое. И мне хватило одного сбора, чтоб потерять кондиции. В этом году выходишь на гонку и не можешь ничего показать. Стоит признать, что не всегда это вина спортсмена", — признает Ольга Подчуфарова.

Сейчас

12:11

Кремль прокомментировал возможный запрет российских облигаций

11:53

В Москве опять запахло сероводородом

11:27

Telegram засбоил по всему миру

10:59

На АЭС в Румынии произошла авария

10:21

Роскачество назвало лучшие стиральные порошки

09:50

Поезд встал в тоннеле салатовой линии московского метро

09:45

На полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс газа

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Мэй выстрелит по своим? Запрет российских бондов ударит и по британским инвесторам

Мэй выстрелит по своим? Запрет российских бондов ударит и по британским инвесторам

50 минут назад
Запасные выходы блокированы: студентов челябинского университета эвакуировали из-за дыма

Запасные выходы блокированы: студентов челябинского университета эвакуировали из-за дыма

39 минут назад
На АЭС в Румынии произошла авария

На АЭС в Румынии произошла авария

1 час назад
МИД Франции подтверждает майский визит Макрона в Россию

МИД Франции подтверждает майский визит Макрона в Россию

2 часа назад
"Удаляет все пятна" - это обман. Роскачество назвало лучшие стиральные порошки

"Удаляет все пятна" - это обман. Роскачество назвало лучшие стиральные порошки

1 час назад
Где отдохнуть этой весной: 10 направлений Европы

Где отдохнуть этой весной: 10 направлений Европы

2 часа назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
"Добивайся того, что невозможно": феномен Олега Анофриева

"Добивайся того, что невозможно": феномен Олега Анофриева

14 часов назад
Фактор страха: почему мы все время чего-то боимся

Фактор страха: почему мы все время чего-то боимся

2 часа назад
Новым замом Тулеева стала Турбаба

Новым замом Тулеева стала Турбаба

16 минут назад
Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве

Валерий Карпин продает последнюю квартиру в Москве

33 минуты назад
Пчёлы раскрывают учёным секреты работы человеческого мозга

Пчёлы раскрывают учёным секреты работы человеческого мозга

44 минуты назад
ЦБ отозвал лицензии у трех кредитных организаций

ЦБ отозвал лицензии у трех кредитных организаций

1 час назад
Павел Воля рассказал, как обшарпанная квартира изменила его жизнь

Павел Воля рассказал, как обшарпанная квартира изменила его жизнь

1 час назад
Клетки живых организмов могут передавать более двух бит информации

Клетки живых организмов могут передавать более двух бит информации

1 час назад
Число пострадавших при пожаре в Кемерове возросло до 79 человек

Число пострадавших при пожаре в Кемерове возросло до 79 человек

2 часа назад
В США представили новое поколение Subaru Forester

В США представили новое поколение Subaru Forester

2 часа назад
На полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс газа

На полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс газа

2 часа назад
Пошли в рост: почему квартиры бизнес-класса могут подешеветь

Пошли в рост: почему квартиры бизнес-класса могут подешеветь

2 часа назад
Трейлер новых "Черепашек-ниндзя" разделил фанатов на два лагеря

Трейлер новых "Черепашек-ниндзя" разделил фанатов на два лагеря

2 часа назад
Полицейский сбил пешехода после ДТП в центре Москвы

Полицейский сбил пешехода после ДТП в центре Москвы

2 часа назад
Следственный комитет запросил у британских правоохранителей материалы по делу Скрипаля

Следственный комитет запросил у британских правоохранителей материалы по делу Скрипаля

3 часа назад
В Кемерове более 450 человек сдали кровь для пострадавших

В Кемерове более 450 человек сдали кровь для пострадавших

4 часа назад
"Мертвая рука" для буйных голов: на Западе вспомнили про последнюю защиту России

"Мертвая рука" для буйных голов: на Западе вспомнили про последнюю защиту России

4 часа назад
ЧП в Якутске: пассажирский Ан-24 сумел приземлиться с одним двигателем

ЧП в Якутске: пассажирский Ан-24 сумел приземлиться с одним двигателем

4 часа назад
Ребенок, выпрыгнувший из окна во время пожара в Кемерове, будет переведен из реанимации

Ребенок, выпрыгнувший из окна во время пожара в Кемерове, будет переведен из реанимации

4 часа назад
Жители города в Восточной Гуте устроили митинги протеста

Жители города в Восточной Гуте устроили митинги протеста

4 часа назад
На выборах в Египте побеждает действующий президент

На выборах в Египте побеждает действующий президент

5 часов назад
Вирус WannaCry нарушил работу конвейера по сборке самолетов Boeing

Вирус WannaCry нарушил работу конвейера по сборке самолетов Boeing

5 часов назад
Спасатели борются с весенним половодьем в регионах России

Спасатели борются с весенним половодьем в регионах России

5 часов назад
МИД России назвал "отпиской" ответ США о задержке выдачи виз российским борцам

МИД России назвал "отпиской" ответ США о задержке выдачи виз российским борцам

6 часов назад
Правительству не нравится законопроект о патриотическом воспитании

Правительству не нравится законопроект о патриотическом воспитании

6 часов назад
НХЛ. Гол Кузнецова помог "Вашингтону" победить "Нью-Йорк Рейнджерс"

НХЛ. Гол Кузнецова помог "Вашингтону" победить "Нью-Йорк Рейнджерс"

6 часов назад
В Мали неизвестные атаковали отель, есть жертвы и пострадавшие

В Мали неизвестные атаковали отель, есть жертвы и пострадавшие

6 часов назад
Цена геологоразведки: мнение губернатора Магаданской области

Цена геологоразведки: мнение губернатора Магаданской области

7 часов назад
"Манчестер Сити" постарается купить Джерома Боатенга

"Манчестер Сити" постарается купить Джерома Боатенга

7 часов назад
Жертвами бунта и пожара в венесуэльской тюрьме стали 78 человек

Жертвами бунта и пожара в венесуэльской тюрьме стали 78 человек

7 часов назад
Астрономы обнаружили странную галактику-призрак, почти лишенную темной материи

Астрономы обнаружили странную галактику-призрак, почти лишенную темной материи

8 часов назад
600 дронов за три года: МЧС закупает беспилотные аппараты

600 дронов за три года: МЧС закупает беспилотные аппараты

8 часов назад
Борис Джонсон сравнил Россию с героем Достоевского, а ядовитый газ - со световым мечом

Борис Джонсон сравнил Россию с героем Достоевского, а ядовитый газ - со световым мечом

9 часов назад
Трамп сделает своего личного врача министром по делам ветеранов

Трамп сделает своего личного врача министром по делам ветеранов

9 часов назад
Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-проб

Российские футболисты сдали в марте более 80 допинг-проб

11 часов назад
100 тысяч долларов за две минуты: налет на банк в Москве попал на видео

100 тысяч долларов за две минуты: налет на банк в Москве попал на видео

12 часов назад
Все пятеро подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове отправлены под арест

Все пятеро подозреваемых по делу о пожаре в Кемерове отправлены под арест

13 часов назад
Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих "Разных судьбах"

Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих "Разных судьбах"

21 час назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00