Telegram засбоил по всему миру

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Проблемы отмечают пользователи со всего мира, в том числе и из России, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе начались после 11 часов утра по московскому времени. В основном пользователи жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру (57%) или не получается отправить сообщения (42%). Чаще других с этими проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Однако в США, Малайзии, Индии, Бразилии и других странах у пользователей мессенджера также есть трудности.