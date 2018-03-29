Российские хоккеисты НХЛ повторили рекорд XXI века

Очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ стал историческим для российских игроков. Благодаря голам двух Евгениев – Кузнецова и Дадонова – число россиян, забросивших в нынешнем сезоне 25 и более шайб, увеличилось до восьми. Таким образом, оказался повторен рекорд XXI века.

Для форвардов "Вашингтон Кэпиталз" и "Флорида Пантерз" Кузнецова и Дадонова голы в минувшем туре стали 25-ми в текущем чемпионате. До них этой отметки достигли еще шесть россиян. Это Александр Овечкин (45 голов), Евгений Малкин (42), Никита Кучеров (38), Владимир Тарасенко (31), Александр Радулов (27) и Артемий Панарин (26).

Ранее по 25 и более шайб россияне забрасывали в сезоне-2008/09. Обновить рекорд XXI века игроки из России могут уже в нынешнем чемпионате. Для этого необходимо, чтобы Владислав Наместников ("Рейнджерс") в оставшихся пяти матчах забросил три гола или Артем Анисимов ("Чикаго") пять раз огорчил вратарей соперника, сообщает "Спорт-экспресс".

Напомним, что в сезоне-1993/94 сразу 11 российских хоккеистов забросили 25 и более шайб. Этот рекорд не побит до сих пор.