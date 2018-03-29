Кубок Дэвиса. Сборная России объявила состав на матч с Австрией

Мужская сборная России по теннису в первый уикенд апреля сыграет матч Кубка Дэвиса в рамках второго круга зональной группы I (Европа – Африка). Соперниками нашей команды станут теннисисты Австрии. Накануне россияне объявили состав на домашнюю игру.

За нашу национальную команду против австрийцев сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. Состав соперников еще не объявлен, но известно, что лидер сборной Австрии седьмая ракетка мира Доминик Тим встречу пропустит из-за травмы, полученной в Индиан-Уэллсе.