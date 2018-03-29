В Москве опять запахло сероводородом

Утром 29 марта автоматические станции мониторинга качества воздуха Мосэкомониотринга зафиксировали в атмосфере столицы появление сероводорода.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в отдельных районах Москвы по состоянию на 8 утра был превышен порог запаха, но рекомендованный ВОЗ безопасный уровень воздействия не превышен.

При этом абсолютный уровень содержания сероводорода в атмосфере столицы утром в сообщении не указывается, передает ТАСС. Также по данным Мосэкомониторинга в некоторых районах столицы утром 29 марта от 0,1 до 1,2 была превышена ПДК (предельно-допустимая концентрация) по оксиду азота.

Кроме того, утром на подмосковном полигоне бытовых отходов "Ядрово" под Волоколамском произошел очередной выброс свалочного газа. Сообщалось, что предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз.

Во второй половине дня 28 марта МЧС распространил предупреждение о том, что в Москве и Подмосковье с 18 вечера 28 марта до 10 утра 29 марта будет погода, неблагоприятная для снижения концентрации в воздухе загрязняющих веществ. Однако позже в пресс-службе столичного главка заявили, что сообщение было размещено по ошибке.