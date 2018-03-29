Олег Анофриев хотел быть похороненным недалеко от своего дома в Подмосковье

Церемония прощания и похороны народного артиста России Олега Анофриева пройдут 30 марта. Однако кладбище пока не выбрано. Сам актер хотел быть похороненным рядом со своим домом в Подмосковье.

"Сначала состоится прощание в морге Центральной клинической больницы Управления делами президента, оно начнется в 10:00. Похороны тоже пройдут 30 марта, пока договариваемся, на каком именно кладбище. Папа завещал похоронить его рядом с домом, где он жил, это Московская область, Одинцовский район", — рассказала ТАСС дочь артиста Мария Анофриева.

Актер театра и кино, режиссер, автор и исполнитель песен Олег Анофриев скончался 28 марта. Ему было 87 лет. Снимался в 60 фильмах, среди которых "Человек с бульвара капуцинов", "Будьте моим мужем", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!". Спел свыше 200 песен, в том числе к мультипликационным и кинофильмам, передачам ("Спят усталые игрушки", "Точка, точка, запятая", "Есть только миг"). Наиболее известная его работа — озвучивание музыкального мультфильма режиссера Инессы Ковалевской "Бременские музыканты".