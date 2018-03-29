Британия - непредсказуемая страна: Кремль прокомментировал возможный запрет облигаций РФ

Великобритания в настоящее время "достаточно непредсказуемая" в отношениях с Россией страна "в отношении проявления адекватности", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном запрете продажи российских евробондов на фондовом рынке Лондона.

"Нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что — прикрытием", — цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о введении запрета на продажу Россией своих долговых бумаг на фондовом рынке Лондона. Британская The Guardian пишет, что в законодательстве Британии и ЕС существуют лазейки, которые позволяют российским банкам, находящимся под санкциями, действовать на европейских финансовых рынках.