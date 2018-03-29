Егорова завоевала золото чемпионата России по биатлону

В четверг, 29 марта, в Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по биатлону. Победительницей в индивидуальной гонке на 15 километров стала Анастасия Егорова. Она преодолела дистанцию за 48 минут 21,2 секунды, промахнувшись трижды на четырех огневых рубежах.

Серебряную медаль завоевала Тамара Воронина (отставание 2,4 секунды; 0 промахов). Замкнула тройку призеров Ирина Услугина (+1.05,2; 2), сообщает ТАСС.

Чуть позже в Ханты-Мансийске состоится индивидуальная гонка на 20 километров у мужчин.