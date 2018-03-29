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29 марта 201812:56

Умер жилец, взорвавший мурманскую пятиэтажку
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В мурманской больнице скончался фигурант уголовного дела о взрыве газа в пятиэтажном доме, который унес жизни троих человек. При этом сам 19-летний жилец этого дома выжил, но был госпитализирован.

Следствие установило, что молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Несмотря на то, что он находился в больнице, было вынесено представление о привлечении молодого человека в качестве обвиняемого по данному уголовному делу.

Теперь, когда стало известно о его смерти, в региональном управлении СК сообщают, что расследование дела будет продолжено.

Уже допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы ЧП, проводится комплекс судебных экспертиз, в том числе посмертная судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого.

Взрыв бытового газа без возгорания произошел в пятиэтажке в Мурманске 20 марта. Из-за него обрушилась часть кровли, перекрытия и часть внешней стены здания со второго по пятый этажи.

Погибли девушка 1999 года рождения, двое мужчин 1969 и 1983 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом".

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