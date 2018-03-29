"Спартак" и Юрий Семин стали лауреатами премии "Серебряная лань"

Главному тренеру футбольного клуба "Локомотив" Юрию Семину вручили премию "Серебряная лань" в номинации "Тренер года". Церемония награждения проходит в здании Олимпийского комитета России. Лучшей командой признан московский "Спартак", ставший чемпионом России в 2017 году.

Награду "Серебряная лань" вручает Федерация спортивных журналистов России. Она каждый год определяет лучшего тренера, сильнейшую команду и десятку лучших спортсменов, сообщает ТАСС.