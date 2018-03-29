Жители подмосковного поселка оказались в транспортной блокаде

Жители подмосковного поселка оказались в транспортной блокадеЧитайте нас в Telegram
Жители целого населенного пункта в Солнечногорском районе Подмосковья фактически оказались в транспортной блокаде. Единственная трасса, которая связывает деревню Голубое с внешним миром, не справляется с потоком машин и автобусов. Застройщик обещал проложить новые дороги. Но пока вместо них появляются только новые многоэтажки.
Каждое утро для жителей деревни Голубое Солнечногорского района начинается со штурма автобусов. Чтобы вовремя успеть на работу, в садик или школу, люди просыпаются на два часа раньше.
- Никак не уехать, автобусов мало. Дети в школу едут. Невозможно уехать. Я беременная. Сначала пропущу всех школьников, потом взрослых, потом сама зайду, если мне хватит места.
- Дети у нас штурмом берут автобусы, просто бегут под колеса. Страшно смотреть, что тут происходит.
В районе работает только один частный садик, который большинству родителей не по карману. А школы есть только в соседних поселках или Зеленограде.
- Я мама с ребенком, ребенку два года. Мы ездим на автобусе с коляской. В автобус попасть с коляской невозможно. Чтобы добраться до школы к 8 утра, нам приходится вставать в 6 утра, а ехать здесь 10 минут.
Владельцы машин тоже часами стоят в пробках. Внутри дворов едва хватает всем места.
Единственный выезд из поселка. Дорога настолько узкая, что здесь постоянно образуются заторы, едва могут разъехаться две машины. Но другого способа выбраться в центр у людей просто не существует.
- Вот посмотрите, что там творится. Если случится авария, то ни скорая, ни пожарные, ни милиция не проедут.
Деревня Голубое продолжает активно застраиваться. По плану здесь будут жить 50 тысяч человек. Застройщик, продавая квартиры, обещал покупателям удобную инфраструктуру и альтернативные выезды на Пятницкое шоссе.
- Вот здесь по генплану есть выезд, но он закрыт.
- То есть вы могли бы по прямой ехать?
- Конечно. Через Зеленоград большинство людей выезжало бы. Пробки не было бы.
Застройщик перекладывает вину на местную администрацию. Дополнительные выезды действительно были предусмотрены, только построить их невозможно. Вся земля почему-то оказалась в частной собственности.
"В тех местах, где были предусмотрены проезды, эти земли в 2011-2012 годах еще были муниципальными, принадлежали администрации Солнечногорского района. После начала строительства земли начали переходить либо в собственность иным лицам, либо в аренду. Начался коллапс, мы упираемся в чьи-то строения, которые на месте проездов", — объясняет Юрий Потепун, начальник правового управления строительной компании.
На днях на пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе появился новый светофор, который постоянно собирает километровые пробки. Выехать стало еще сложнее. В местной администрации пообещали подумать, как решить эту проблему.
"План дорог и земельных участков прорабатывается. Думаю, в ближайшее время будет найдено техническое решение для организации выезда и въезда жителей. Там будет два выезда на Пятницкое шоссе и один — в противоположную сторону на существующую дорожную сеть", — обещает Павел Сальков, заместитель главы администрации Солнечногорского района.
Кроме того чиновники заявили, что в поселке появятся два муниципальных детских садика. Переговоры об этом сейчас ведут с компанией-застройщиком.
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