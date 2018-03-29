Продать, чтобы спасти: усадьбу Гребнево выставили на аукцион

Аукцион, на котором должна определиться судьба многострадальной усадьбы Гребнево, назначен на 16 апреля. Стартовая цена составляет 120 миллионов рублей. Но вложить в реставрацию некогда роскошного ансамбля придется на порядок больше. Памятник архитектуры XVIII века находится на грани разрушения.

О том, что эти развалины когда-то были процветающей усадьбой Гребнево, напоминает немногое. В зданиях обрушилась крыша, а в 2016 году рухнул фасад главного дома. Нет больше мраморной парадной лестницы, полностью утрачены интерьеры. Единственное, что осталось от прошлой жизни усадьбы, кусочки богатой лепнины.

Гребнево называют очагом российского просвещения. В XVIII веке под этой аркой проходили Державин, Жуковский, Богданович, Радищев. Здесь же Михаил Херасков написал свое бессмертное произведение — эпическую поэму "Россиада". Теперь от старейшей усадьбы, некогда дарующей поэтам вдохновение, остались лишь руины.

Усадьба была построена в конце XVIII века, главный дворец возводился при генерале Бибикове, флигели и парадные ворота — при князе Сергее Голицыне. Была здесь конюшня и каретный двор — фасады зданий еще сохранились.

В упадок постройки пришли в конце прошлого века. После масштабной реставрации в 1991 году в главном доме неожиданно произошел пожар, спасти удалось только голые стены. С тех пор судьба Гребнево оставалась под вопросом.

"Минус в том, что она очень дорогая в восстановлении. Поэтому у нее судьба непростая. Сегодня мы попытаемся найти какие-то новые подвижки, какие-то новые пути для того, чтобы спасти эту усадьбу", — объясняет Олег Рожнов, председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы.

Чтобы у Гребнева появился шанс на возрождение, ему подыщут нового собственника, готового вложиться в реставрацию. Аукцион назначен на 16 апреля. Стартовая цена усадьбы — 120 миллионов рублей. Но в реставрацию восьми исторических зданий придется вложить еще около 700 миллионов.

"Средств в государственном бюджете на все объекты, нуждающиеся в реставрации, к сожалению, одномоментно найти невозможно. Это данность. Поэтому, на мой взгляд, очевидно, что спасти подобные многочисленные объекты можно только за счет средств новых собственников", — рассказывает Вадим Соловьев, генеральный директор АО "Распорядительная дирекция Минкультуры России".

Времени остается очень мало. Усадьба стремительно разрушается.