Житель Подмосковья привез из Петербурга 30 килограммов наркотиков

Более 10 килограммов гашиша и свыше 18 килограммов амфетамина обнаружили в машине 27-летнего жителя Подмосковья, когда тот направлялся из Санкт-Петербурга в столицу, сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД. Сам уроженец Лыткарина на допросе предположил, что наркотики ему подбросили.

Темный хетчбэк Kia полицейские остановили под Клином, на 108-м километре трассы М-10 "Россия". Салон легковушки, как оказалось, представлял из себя множество тайников, из которых оперативники изъяли 10 свертков с порошком, девять свертков с таблетками и 22 брикета с гашишем. Общий весь смертоносного груза составил почти 30 килограммов.

Своей вины водитель не признал, заявив, что машина была взята в аренду, а как в ее салоне оказались наркотики, он может только догадываться. И тут же выдвинул версию, что их подбросили во время его прогулок по Петербургу, когда автомобиль был припаркован на Невском проспекте.

Взятому под стражу подозреваемому грозит до 20 лет колонии.