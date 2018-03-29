В Кемеровской области загорелся автобус с детьми

На трассе в Кемеровской области загорелся частный автобус, перевозивший из Ханты-Мансийска детскую волейбольную команду, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. В результате происшествия пострадавших нет.

Возгорание в моторном отсеке было ликвидировано собственными силами.

В автобусе было 11 детей и двое взрослых, за ними выехал другой автобус, который доставит их до места назначения.