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29 марта 201813:20

В Кемеровской области загорелся автобус с детьми
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На трассе в Кемеровской области загорелся частный автобус, перевозивший из Ханты-Мансийска детскую волейбольную команду, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона. В результате происшествия пострадавших нет.

Возгорание в моторном отсеке было ликвидировано собственными силами.

В автобусе было 11 детей и двое взрослых, за ними выехал другой автобус, который доставит их до места назначения.

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