Кагарлицкий, Трямкин и Падакин сыграют против Германии

Руководство национальной сборной России по хоккею определилось с составом команды, который 6 и 7 апреля проведет два товарищеских матча против соперников из Германии. В список не вошли представители клубов, продолжающих выступать в Кубке Гагарина.

Больше всего игроков представляют московский "Спартак" (6 хоккеистов), ярославского "Локомотива" (5) и омского "Авангарда" (4). В команду вызваны форварды Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Павел Падакин ("Сочи") и защитник Никита Трямкин ("Автомобилист").

Тройку вратарей составили Александр Судницин ("Локомотив"), Иван Бочаров ("Динамо" Москва), Александр Трушков ("Спартак"). В линии обороны кроме Трямкина числятся Александр Елесин ("Локомотив"), Алексей Береглазов ("Металлург" Мг), Максим Минеев ("Авангард"), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба – "Спартак"), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба – "Сибирь").

В нападении также сыграют Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все – "Локомотив"), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все – "Авангард"), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все – "Спартак"), Алексей Бывальцев ("Амур") и Денис Зернов ("Лада").

Недавние финалисты зимней Олимпиады-2018 сыграют в рамках турнира Еврочеллендж в сочинском дворце спорта "Большой". Игра 6 апреля встреча начнется в 19.30 по московскому времени, 7 апреля команды выйдут на лед в 17.00.