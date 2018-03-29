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Обнаружение и лечение различных форм рака 1 час назад

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29 марта 201813:48 Дарья Загорская

В ходе лечения рака у человека обнаружен неизвестный орган

Обнаружен особый вид соединительной ткани, неизвестный ранее в анатомии, который учёные классифицировали как отдельный орган.
Иллюстрация Jill Gregory/Mount Sinai Health System, licensed under CC-BY-ND.

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Человечество изо всех сил стремится победить рак, особенно метастазирующий, то есть свободно перемещающийся по внутренним органам. Усилий и результатов много, но складывается ощущение, что нечто всё время ускользает от учёных и не даёт одержать окончательную победу. Что ж, возможно, недостающим кусочком головоломки станет открытие исследователями нескольких медицинских школ Нью-Йорка неизвестной ранее особенности анатомии человека.

Началось всё с того, что в 2015 году под руководством Дэвида Карр-Лока (David Carr-Locke) и Петроса Бениаса (Petros Benias) в Медицинском центре Бет-Изрэйел (BIDMC) проводилось исследование желчного протока пациента, который рассматривался как один из путей распространения рака по организму. Работа велась с помощью перспективной новой техники конфокальной лазерной эндомикроскопии. Этот метод заключается в том, что тонкий зондирующий датчик погружается в живую ткань, после чего она подсвечивается с помощью лазера, что даёт в итоге представление о внутреннем строении объекта.

В ходе этого исследования учёные вдруг обнаружили под слоем эпителия внутри соединительной ткани целую сеть взаимосвязанных полостей, что вообще не соответствовало общепринятым представлениям об анатомии человека. Загадка начала разрешаться, когда образцы ткани отправились к патологоанатомам в Медицинский центр Лангон при Университете Нью-Йорка (NYU Langone Health). Они провели классическую биопсию и ничего необычного в соединительной ткани не разглядели.

Оказалось, что проблема была именно в технике проведения биопсии, которая используется повсеместно на протяжении нескольких десятков лет. Данный тип анализа предполагает изготовление гистологических срезов, когда ткань обрабатывается разными химическими веществами, после чего нарезается тончайшими ломтиками и рассматривается под микроскопом. Так вот в ходе этого процесса в соединительной ткани происходит настоящий коллапс – жидкость не может удержаться в полостях и они просто "схлопываются". В итоге под микроскопом предстаёт плотный образец, состоящий в основном из нитей коллагена.

Убедившись в своей правоте, Карр-Лок и Бениас вернулись к желчным протокам. На этом этапе к ним присоединились специалисты и других Нью-Йоркских медицинских центров, а также учёные из Университета Пенсильвании. Исследователи провели конфокальную лазерную эндомикроскопию в ходе двенадцати операций по удалению злокачественных опухолей. И раз за разом визуализация живых тканей демонстрировала сети полостей, ограниченных коллагеновыми волокнами и заполненных жидкостью.

Дальнейшее исследование показало, что внутреннюю поверхность полостей выстилают необычные клетки. В пресс-релизе авторы работы предполагают, что как раз они могут быть ответственны за формирование коллагеновых пучков. По другой версии, это мезенхимальные стволовые клетки, которые участвуют в образовании рубцовой ткани, что наблюдается обычно при развитии воспалительных заболеваний.

В своей статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, учёные также отмечают, что обнаружили аналогичные сложные структуры во многих тканях, в частности, в желудочно-кишечном тракте, мочевом пузыре, бронхах и других органах. Интересно, что все они постоянно подвержены интенсивному растяжению и сжатию. Вполне вероятно, что одной из функций полостей с жидкостью служит как раз амортизация, необходимая для сохранности тканей.

Учитывая распространённость в организме и сложность вновь открытой анатомической структуры, учёные считают, что она заслуживает звания отдельного органа. В своей статье авторы называют его интерстицием, но вполне вероятно, что название пока носит рабочий характер, поскольку данный термин уже используется в анатомии для обозначения определенного типа соединительной ткани.

Широко известно, что именно лимфатическая система представляет собой транспортные магистрали для распространения раковых клеток по организму, чему было посвящено несколько материалов в проекте "Вести.Наука". (nauka.vesti.ru). Поэтому открытие интерстиция, который связан с лимфатическими узлами, наверняка повлечёт за собой пересмотр механизма этого процесса. Также через некоторое время могут появиться новые способы диагностики рака и некоторых других заболеваний.

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