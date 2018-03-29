СК: три человека, пропавшие в "Зимней вишне", найдены живыми

Следственный комитет России сообщает о найденных живыми трех пропавших без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

Из 67 пропавших без вести трое обнаружены среди живых, пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове унес жизни 64 человек, более 40 из них — дети. Также пострадали 79 человек.

Часть останков погибших привезут в Москву, чтобы их опознать, нужна генетическая экспертиза, которая может занять несколько недель. Тем временем, в Кемерове хоронят тех, чью личность уже установили. В регионе — третий день траура.