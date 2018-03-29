СК: три человека, пропавшие в "Зимней вишне", найдены живыми

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Пожар в кемеровском ТЦ 31 минута назад
29 марта 201814:05
СК: три человека, пропавшие в "Зимней вишне", найдены живымиЧитайте нас в Telegram
Следственный комитет России сообщает о найденных живыми трех пропавших без вести при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
Из 67 пропавших без вести трое обнаружены среди живых, пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове унес жизни 64 человек, более 40 из них — дети. Также пострадали 79 человек.
Часть останков погибших привезут в Москву, чтобы их опознать, нужна генетическая экспертиза, которая может занять несколько недель. Тем временем, в Кемерове хоронят тех, чью личность уже установили. В регионе — третий день траура.
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