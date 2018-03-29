Невольная борьба: США устранили российских конкурентов на Кубке мира

Невольная борьба: США устранили российских конкурентов на Кубке мираЧитайте нас в Telegram
МИД России назвал "отпиской" ответ США о задержке выдачи виз российской сборной по вольной борьбе. Американское посольство отказало спортсменам в собеседованиях. Сборная должна была поехать на Кубок мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. Теперь участие России в соревнованиях под вопросом.
Одна из сильнейших сборных России в таком виде спорта как вольная борьба, вероятно, останется без соревнований Кубка мира. Выступить там команда не имеет возможности. Причем речь, конечно, не идет о спортивной составляющей. В Соединенные Штаты, где состоится турнир с 5 по 9 апреля, сборную России попросту не пускают. Посольство США отказало нашим спортсменам в прохождении собеседования. Такой, мягко говоря, вопиющий поступок и вовлечение политики в спорт уже официально прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях. Ради давления на Россию в Вашингтоне давно отбросили в сторону даже принцип "О спорт, ты – мир". Американские власти также явно не прочь устранить сильных конкурентов для своих атлетов. Дело, однако, в том, что невыдача виз нашим спортсменам — это грубое нарушение со стороны США своих обязательств как государства, взявшегося провести у себя международные соревнования. Речь о прямой и открытой дискриминации команды одной из стран-участниц", — заявила Мария Захарова.
Причем изначально российская сборная должна была отправиться в город Айова-Сити в составе 28 человек. 20 спортсменов плюс 8 человек — тренерский штаб и персонал. Затем организаторы попросили сократить состав команды до 15 человек. То есть предложили выступить в усеченном варианте. Но следом заблокировали и его.
"Если мы в полсостава едем, то тогда какой смысл вообще ехать? То есть принцип такой: кто сильный, тому не давать визы, а кто слабый — тому давать. Тогда зачем это все? Типа самое главное участие?" – возмущается Джамболат Тедеев, главный тренер сборной России по вольной борьбе.
Шансы все-таки полететь на этот Кубок мира в Штаты у российской команды практически отсутствуют. Так как надежды успеть получить документы в ускоренном варианте нет. Отказано и в этом.
Кубок мира по вольной борьбе проходит ежегодно и котируется высоко. Но турнир является в первую очередь подготовкой к Олимпийским играм и проверкой ближайшего резерва. Правда, состояться этой проверке, видимо, не суждено.
В 2016 году, когда Кубок мира по борьбе проходил на американской территории, Россия заняла второе место, уступив только сборной Ирана — бессменному победителю шести последних подобных турниров. Зато уже в следующем 2019 году Кубок пройдет в российском Каспийске, где снова у всех без исключения сильнейших спортсменов будет возможность сразиться за этот трофей.
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