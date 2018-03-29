Письма и секретные документы: обнародован личный архив маршала Малиновского

Письма и секретные документы: обнародован личный архив маршала МалиновскогоЧитайте нас в Telegram
Сводки с фронтов, личные письма, дневники и копии бумаг под грифом "Секретно" — в Москве обнародован личный архив маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Уникальные документы, которые многие годы хранила дочь полководца, проливают свет на события 40-х годов прошлого столетия. Теперь их может увидеть любой желающий.
Карманный словарь будущего маршала, подлинники нескольких фотографий с фронтов Первой мировой, рукопись написанной им в юности пьесы о восстании в лагере Ла-Куртин и даже письма бывших сослуживцев. Уникальный архив многие годы бережно хранит дочь прославленного военачальника.
"Прелестные письма начинаются словами: привет тебе, месье Малиновский, мой однополчанин и товарищ незабываемых лет. И дальше идет рассказ", — говорит Наталья Малиновская, дочь маршала Советского Союза Родиона Малиновского.
Редкие документы охватывают почти 30 лет жизни Родиона Малиновского — от Первой мировой до гражданской войны в Испании и победы СССР над Японией в августе 1945 года. Ранее неизвестные материалы дочь маршала впервые показала в стенах Российского исторического общества.
"Знаю, что архивы гораздо больше, чем представлено здесь. Я предлагаю вместе ко Дню Победы оставшиеся архивы разместить на выставке, чтобы все, кто интересуется историей, могли бы посмотреть", — предложил тогда Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.
Уже в 16 он служил подносчиком патронов в пулеметной роте. За мужество в боях получил Георгиевский крест. Был тяжело ранен. А после выздоровления в составе экспедиционного корпуса Русской армии воевал во Франции. Во времена гражданской войны прошел путь от командира взвода до командира батальона. В 1937 под псевдонимом Дон Малино разрабатывал боевые операции против франкистов. В годы Великой отечественной руководил войсками южного фронта. Разгромил германские войска в ходе Ясско-Кишиневской стратегической операции, освободил Будапешт. Воевал против Японии.
Уникальный документ датирован 1945-м годом, самый конец Второй мировой войны — приказ командующего Забайкальским фронтом маршала Малиновского командующему Квантунской армией о капитуляции. За эту операцию маршалу было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Малиновский 10 лет был министром обороны СССР. Внес большой вклад в усиление боевой мощи страны и в стратегическое перевооружение армии. Основные этапы развития военно-промышленного комплекса России в доме Исторического общества представили на специальной выставке.
Среди экспонатов холодное и огнестрельное оружие, модели оружейных станков, личные вещи легендарных конструкторов Токарева, Дегтярева и Туполева. Макеты новейших ракет, танков и систем залпового огня.
"Это образцы огнестрельного оружия XIX века, даже конца XVIII века. Вот здесь авиационный шлем Туполева, который принадлежал лично нашему знаменитому авиаконструктору. Все вместе это история нашего оборонного комплекса. Когда мы готовили эту выставку, то с удивлением поняли, что никто еще эту историю не написал", — объясняет Константин Могилевский, исполнительный директор фонда "История Отечества".
Сейчас
Суд приговорил Шакро Молодого к длительному сроку
Картина дня
-
Кемеровские власти опровергли слухи об отставке Тулеева
- Студентов челябинского университета эвакуировали из-за дыма
- Telegram засбоил по всему миру
- Запрет российских бондов навредит Британии
- Последняя воля Олега Анофриева
Самое читаемое
-
Проститься с учительницей, спасшей детей, пришли ее ученики
- "Это был поджог": гендиректор "Зимней вишни" указала на подозреваемых
- Искра в батутной яме: инструктор ТЦ рассказал о начале пожара
- Провал Терезы Мэй: МИД узнал, на каком основании выдворили российских дипломатов
- Спустя полвека названа причина гибели Гагарина
Авто.Вести.Ru
-
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Россия скорбит по погибшим в страшном пожаре
- По всей стране идет проверка торговых центров
- От "чудовища" требуют чистосердечного признания
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Кемерово, мы с тобой: москвичи скорбят по жертвам пожара
- ТЦ начали проверять на безопасность: волонтеры уже нашли нарушения
- Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе
- Поход в SPA обернулся долгами и проблемами со здоровьем
- Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак