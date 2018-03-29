Письма и секретные документы: обнародован личный архив маршала Малиновского

Сводки с фронтов, личные письма, дневники и копии бумаг под грифом "Секретно" — в Москве обнародован личный архив маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Уникальные документы, которые многие годы хранила дочь полководца, проливают свет на события 40-х годов прошлого столетия. Теперь их может увидеть любой желающий.

Карманный словарь будущего маршала, подлинники нескольких фотографий с фронтов Первой мировой, рукопись написанной им в юности пьесы о восстании в лагере Ла-Куртин и даже письма бывших сослуживцев. Уникальный архив многие годы бережно хранит дочь прославленного военачальника.

"Прелестные письма начинаются словами: привет тебе, месье Малиновский, мой однополчанин и товарищ незабываемых лет. И дальше идет рассказ", — говорит Наталья Малиновская, дочь маршала Советского Союза Родиона Малиновского.

Редкие документы охватывают почти 30 лет жизни Родиона Малиновского — от Первой мировой до гражданской войны в Испании и победы СССР над Японией в августе 1945 года. Ранее неизвестные материалы дочь маршала впервые показала в стенах Российского исторического общества.

"Знаю, что архивы гораздо больше, чем представлено здесь. Я предлагаю вместе ко Дню Победы оставшиеся архивы разместить на выставке, чтобы все, кто интересуется историей, могли бы посмотреть", — предложил тогда Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.

Уже в 16 он служил подносчиком патронов в пулеметной роте. За мужество в боях получил Георгиевский крест. Был тяжело ранен. А после выздоровления в составе экспедиционного корпуса Русской армии воевал во Франции. Во времена гражданской войны прошел путь от командира взвода до командира батальона. В 1937 под псевдонимом Дон Малино разрабатывал боевые операции против франкистов. В годы Великой отечественной руководил войсками южного фронта. Разгромил германские войска в ходе Ясско-Кишиневской стратегической операции, освободил Будапешт. Воевал против Японии.

Уникальный документ датирован 1945-м годом, самый конец Второй мировой войны — приказ командующего Забайкальским фронтом маршала Малиновского командующему Квантунской армией о капитуляции. За эту операцию маршалу было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны Малиновский 10 лет был министром обороны СССР. Внес большой вклад в усиление боевой мощи страны и в стратегическое перевооружение армии. Основные этапы развития военно-промышленного комплекса России в доме Исторического общества представили на специальной выставке.

Среди экспонатов холодное и огнестрельное оружие, модели оружейных станков, личные вещи легендарных конструкторов Токарева, Дегтярева и Туполева. Макеты новейших ракет, танков и систем залпового огня.

"Это образцы огнестрельного оружия XIX века, даже конца XVIII века. Вот здесь авиационный шлем Туполева, который принадлежал лично нашему знаменитому авиаконструктору. Все вместе это история нашего оборонного комплекса. Когда мы готовили эту выставку, то с удивлением поняли, что никто еще эту историю не написал", — объясняет Константин Могилевский, исполнительный директор фонда "История Отечества".