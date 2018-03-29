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29 марта 201814:47

От рокера до батюшки: Иван Охлобыстин пришел к вере через воровство

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Несколько лет назад поклонников Ивана Охлобыстина весьма озадачила новость о том, что он решил стать священником. В программе "Судьба человека" актер сделал внезапное признание Борису Корчевникову. Оказывается, к вере в бога Иван шел постепенно, но начался этот путь… с воровства.

Оказывается, еще будучи школьником, Иван украл из класса забытую кем-то Библию. Иван ее пролистал и тут же решил креститься.

Отец, несмотря на то, что был коммунистом, это решение сына одобрил и даже выдал деньги. Теперь Охлобыстин шутит: "К вере меня привел уголовный мир, а оплатила все коммунистическая партия".

Впрочем, решительности Ивану всегда было не занимать. О том, что героиня фильма "авария – дочь мента" Оксана Арбузова, с которой у них уже шесть детей, станет его женой, Охлобыстин шепнул ей на ушко, увидев впервые в Доме кино.

Однако произошло это не сразу. Только через пять лет они встретились вновь в актерском клубе "Маяк". Оксана уехала с тогда еще бедным студентом — татуированным рокером кататься по ночной Москве на мотоцикле. И с тех пор — уже 23 года — они не расстаются.

За это время Оксана побывала и в роли жены актера, у которого огромная толпа поклонниц, и матушкой Ксенией, когда Охлобыстин принял сан священнослужителя. А главное – матерью их шестерых детей.

Вспоминая эту любовь с первого взгляда, Иван признается: "Ни Годзилла, ни Терминатор не помешали бы мне жениться на Оксане".

О любви, верности и большой семье, о случае, благодаря которому мальчишкой прямо с улицы его позвали сниматься в кино, о вере в бога, священничестве и актерской профессии Иван Охлобыстин рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

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