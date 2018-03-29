Новый патрон и тепловая маскировка. Разработчик рассказал об особенностях экипировки "солдата будущего"

Для экипировки "солдата будущего" "Ратник-3" разрабатывается новый высокоточный снайперский патрон. Он будет полностью сделан из российских комплектующих. Однако сроки, когда боеприпас появится на свет, пока неизвестны.

Правда, как рассказал агентству ТАСС глава Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров, все опытно-конструкторские работы по "Ратнику-3", в том числе и по патрону, планируют завершить к 2027 году. То есть в рамках новой государственной программы вооружений.

Что касается нашумевшей системы маскировки, которая должна скрывать бойца в "Ратнике-3" от тепловизоров противника, то она создается в качестве инициативной разработки. И относится к заделу на будущее.

Ранее Семизоров заявил, что в новой экипировке будут, например, противоминные ботинки. Эта обувь должна не просто спасти ноги бойца, если он наступит на взрывное устройство, но даже предупредить, что где-то рядом мина. Прототип, по словам главы ЦНИИточмаш, уже есть. Однако его надо дорабатывать, так как подошва и каблук все еще слишком толстые.

Еще один чрезвычайно важный элемент "Ратника" – система защиты. Известно, что грудная пластина бронежилета будет выдерживать попадание из снайперской винтовки Драгунова с 10 метров. Помимо этого, для штурмовых операций солдата можно будет превратить в небольшой ходячий танк. Комбинезон из баллистической ткани защитит от осколков, а дополнительные бронеэлементы закроют бока и пах от пуль.

Также известно, что в новую экипировку войдут компьютеризированные очки. На них будет проецироваться карта местности, тактические данные, приказы командира.

Более того, они будут связаны с личным оружием бойца. Как в компьютерной игре, солдат будет видеть, куда направлен ствол автомата и даже куда попадет пуля после выстрела. Компьютер "Ратника-3" учтет расстояние до цели, скорость ветра и еще ряд параметров, после чего самостоятельно рассчитает траекторию полета боеприпаса.