Китайские владельцы футбольного "Интера" готовы продать клуб

У одного из старейших клубов итальянской футбольной Серии "А" миланского "Интера" могут смениться главные акционеры. Китайская компания Suning Group намерена избавиться от своего пакета акций, который составляет 68,55% от общего пакета.

Мажоритарные акционеры "Интера" выразили намерение продать клуб из-за накопившихся проблем с правилами финансового Fair Play ("честной игры") и неучастия миланской команды в нынешнем сезоне еврокубков, сообщает издание Corriere della Sera. Suning Group планирует продать "Интер" за 600 млн евро.

Известно, что вторым по размерам пакетом акций (31,05%) владеет президент "Интернационале" Эрик Тохир, который при этом лишь формально исполняет обязанности главы клуба. Стоит отметить, что на днях пост технического директора "Интера" покинул Вальтер Сабатини. Скорее всего, грядут и другие кадровые изменения в рядах функционеров "нерадзурри".