Запах под контролем: на юге столицы модернизировали очистные сооружения

Важное событие для жителей южных районов Москвы: в Курьянове — на крупнейших в Европе очистных сооружениях — завершен второй этап модернизации. Благодаря новым технологиям удалось практически полностью устранить неприятный запах, который периодически чувствовали жители ближайших районов, а это более полутора миллионов человек.

Два из трех блоков очистки перестроены полностью. Резервуары накрыты специальным материалом. Количество вредных веществ, попадающих в атмосферу, сведено к минимуму.

"Во-первых, все отстойники, которые давали сильный и неприятный запах, накрыты специальными конструкциями. Это первое, что дало в десятки раз уменьшение запаха, которые шли от очистных сооружений. Второе — это реконструкция курьяновских очистных сооружений, которое дало значительное улучшение качества сброса в реку. Значит, вода в реке будет значительно чище", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Реконструкция на этом не заканчивается. Скоро абсолютно все фильтры заменят на новые и перестроят третий блок, тогда проблема с запахом и загрязнением Москвы-реки будет полностью решена.