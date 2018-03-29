Падающий "Небесный дворец" увеличил неконтролируемое вращение

Падающей китайской орбитальной станции "Тянгун-1" ("Небесный дворец") ускорил неконтролируемое вращение вокруг своей оси. Станция закрутилась: она делает один оборот за 2 минуты 43 секунды. Это свидетельствует о том, что "Тянгун" активно тормозится плотными слоями земной атмосферы.

Видео вращения "Тянгун-1" на своей странице на YouTube разместил Фраунгоферский институт высокочастотной физики и радиолокационной техники, сообщает РИА Новости. Эта съемка датируется 27 марта. Пока это первое и единственное обнародованное радиолокационное изображение китайской космической станции перед падением.

По прогнозам, "Тяньгун-1" войдет в плотные слои атмосферы Земли и сойдет с орбиты между утром 31 марта и полуднем 1 апреля.

Китай стал третьей страной в мире после СССР и США, которая запустила на земную орбиту космическую станцию. "Небесный дворец-1" был запущен в космос 29 сентября 2011 года. Станция "Тянгун-1" аналогична по своим параметрам советским космическим станциям серии "Алмаз" и "Салют". Она предназначена для отработки стыковки с космическими кораблями и систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

"Тянгун-1" посетило три экспедиции в 2011, в 2012 и в 2013 годах. Затем станция была законсервирована, а в 2016 году связь со станцией потеряна. "Небесный дворец-!" просуществовал на орбите 6,5 года. Длина станции составляет 10,4 метра, а жилой объем 15 кубических метров. Размах солнечной солнечных батарей у станции составляет 17 метров. При этом солнечные батареи станция при падении потеряет в первую очередь.

Масса станции с топливом составляла 8,5 тонны, но сейчас она чуть ниже, поскольку значительное количество топливо за время полета было израсходовано.

Европейское космическое агентство для наблюдения за китайской орбитальной станцией использовала 34-метровую параболическую антенну радиолокатора недалеко от Бонна. Наблюдение проводится для определения повреждений и целостности корпуса станции, определения скорости и направления ее вращения. От этих условий зависит трение "Тянгун-1" об атмосферу, следовательно, сроки падения на Землю.

В потенциально опасную зону падения китайской станции входят Португалия, Испания, Италия, Греция, Турция, страны Средней Азии без Казахстана, Китай, Япония, а также вся Африка, страны Азии, США, Австралия, Мексика, страны Центральной и Южной Америки. В России потенциально опасная зона – Крым, Сочи, Владивосток.

15 сентября 2016 года с китайского космодрома Цзюцюань была запущена научная лаборатория "Тянгун-2" (Tiangong 2, или "Небесный дворец-2"). "Тяньгун-2" используется как тестовая площадка для разработки будущей космической станции Китая, запуск которой запланирован на 2022 год.