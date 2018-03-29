В десятках квартир выбило стекла после подрыва льда на Иртыше

Десятки квартир в казахстанском Семее (бывшем Семипалатинске) остались без стекол из-за взрывных работ на Иртыше. Местные жители сняли на видео момент вскрытия самой длинной реки-притока в мире.

"На реке стали что-то делать, летал вертолет. И я подошел к окну, чтобы посмотреть. В это время произошел взрыв на реке, и ударной волной выбило стекла в окнах. Стекла разлетелись в разные стороны. Я отделался царапинами", — приводит слова очевидца "Семей сити".

Подрыв 600 килограммов взрывчатки стал неожиданностью для большинства местных жителей, которых попросту не успели предупредить из-за возникшей спешки. Дело в том, что днем ранее на Шульбинской ГЭС произвели несанкционированный сброс воды, в результате практически полностью ушел под воду остров Полковничий (его жителей срочно эвакуировали и разместили в гостиницах), а еще 11 сельских округов оказались в зоне затопления.

К утру четверга в Затонской части города вода поднялась до уровня 525 сантиметров, тогда как критический — 450 сантиметров. Местное руководство приняло решение взрывать лед, чтобы большая вода ушла ниже по течению.

"В качестве пробного взрыва мы взорвали 600 килограммов. Лед пробился, чистая вода пошла. Теперь просто надо будет нам сделать перемычку, чтобы эта вода в полный рост набиралась и весь этот лед утаскивала", — рассказал аким (мэр) города Ермак Салимов, не уточнив, получат ли жители компенсации за выбитые стекла и рамы.

Пока нет точной информации, сколько квартир расположенной на берегу Иртыша многоэтажки получили повреждения. Обошлось без серьезных травм, хотя осколками многим посекло руки.