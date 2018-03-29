Трамп показал фотографии стены на границе с Мексикой

Президент США в своем "Фейсбуке" разместил фотографии хода строительства стены на границе с Мексикой. Это, пожалуй, самый амбициозный проект Дональда Трампа: обещание о строительстве стены он давал еще во время своей предвыборной кампании.

Причем, Трамп уверял, что за ее строительство заплатит Мексика. Теперь же понятно, что расходы – на американской стороне. Ранее сообщалось, что конгресс США выделил более полутора миллиардов долларов.

Кроме того, стало известно, что Трамп пытается добиться финансирования этого проекта из бюджета Пентагона.

По информации Washington Post, такое предложение он высказал в разговорах с несколькими своими советниками, а также со спикером Палаты представителей американского Конгресса Полом Райаном.

При этом президент США обосновал его тем, что строительство стены на границе с Мексикой — это "вопрос национальной безопасности", и потому оплачивать расходы должен именно Пентагон.

Высокопоставленные члены американского Конгресса настороженно отнеслись к предложению президента, передает "Интерфакс".