Южная Корея получила первый F-35

Компания Lockheed Martin передала вооруженным силам Южной Кореи первый многоцелевой истребитель пятого поколения F-35. Торжественная церемония состоялась 28 марта в американском штате Техас, сообщает пресс-служба производителя.

Первая боевая машина пока останется в США. На ней будут обучать пилотов ВВС Республики. А в Корею ее переправят в 2019 году. Всего страна заказала 40 F-35. Контракт был подписан в 2014 году, а все самолеты американская компания должна поставить к 2021 году. Стоимость сделки оценивается в 10 миллиардов долларов.

Как заявил заместитель министра обороны Южной Кореи Са Чу Сук, покупка F-35 – это символ нерушимости отношений двух стран. Кроме того, новые боевые самолеты – важным средством защиты воздушного пространства Республики.

F-35 – истребитель пятого поколения. Это означает, что он менее заметен для радаров, сам оснащен современной радиолокационной системой, мощными двигателями и вооружением. На борт самолет может взять более 8 тонн оружия. Максимальная скорость достигает двух тысяч километров в час. На одних только внутренних баках F-35 способен пролететь 2 тысячи километров. Максимальная высота – 15 километров.