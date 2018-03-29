Самолет авиакомпании "Россия" переехал ногу работнику лондонского аэропорта

В лондонском аэропорту Гатвик готовящийся к вылету самолет Airbus A319 авиакомпании "Россия" переехал ногу местному работнику.

"Пострадавший получил серьезную травму и был эвакуирован на вертолете в госпиталь", — сообщает издание Evening Standard.

Как мужчина оказался так близко к самолету, не уточняется. Однако газета отмечает, что сам лайнер после инцидента тоже оказался поврежден, в связи с чем его вылет был задержан.

По данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, самолет должен был прилететь в Санкт-Петербург 28 марта в 22:25, однако приземлился только в 14:02 29 марта.