Взрыв прогремел после столкновения трех машин в Новом Уренгое

Три человека получили травмы в результате взрыва и пожара после столкновения трех машин в Новом Уренгое, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. Инцидент попал в объектив камеры регистратора.

Авария произошла около 8 часов утра 27 марта на Западной магистрали: владелица Infiniti не совладала с управлением и протаранила попутный Nissan, после чего обе машины вылетели на встречную полосу, прямо под колеса УАЗ-452.

Сразу после удара прогремел взрыв, пламя объяло "буханку" и Infiniti. К моменту приезда спасателей оба автомобиля выгорели полностью.

Водитель отечественного автомобиля был госпитализирован с множественными ожогами, владелец Nissan и пассажир УАЗа отделались незначительными травмами.