СК начал проверку инцидента со школьным автобусом в Германии

СК начал проверку инцидента со школьным автобусом в ГерманииЧитайте нас в Telegram
Следственное управление России по Калининградской области начало проверку по инциденту с неисправным автобусом, на котором совершали туристическую поездку по Германии ученики калининградской школы №7.
Об этом рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталья Гацко.
Она подчеркнула, что будет дана правовая оценка действиям руководства турфирмы "Фортуна" туристического оператора "Альянс", организовавшей выезд школьников за границу и руководства частной автотранспортной компании, предоставившей автобус для выезда экскурсионной группы.
Гацко отметила, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
26 марта полиция Берлина задержала неисправный туристический автобус, который перевозил детей из России. У транспортного средства не работали левый передний и правый задний тормоза, бензобак был не закреплен и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены, подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что была высокая опасность возгорания.
Дети были размещены в гостинице на время задержки.
Ранее зампредседателя правительства Калининградской области Илья Баринов сообщил, что поездку организовали родители учеников, напрямую заключив договор с туристической фирмой. В поездке, которая состоялась с 24 по 27 марта, участвовали 23 ученика школы № 7 и 17 взрослых — педагоги и родители.
По словам Баринова, власти инициировали проверку действий администрации школы.
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