Украина не намерена выдавать России блогера-провокатора Вольнова

Представитель СБУ Елена Гитлянская в комментарии украинскому изданию "Обозреватель" заявила, что пранкера Евгения Вольнова, который распространял в Интернете лживые слухи о 300 погибших при пожаре в торговом центре Кемерова, Украина не выдаст.

По ее словам, это "общая практика", согласно Конституции Украины. "Мы не выдаем своих граждан", — сказала представитель Службы безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что за возбуждение ненависти на гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в Сети как пранкер Евгений Вольнов, в России завели уголовное дело. Позже он был заочно арестован.

Позже министр Чеченской республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сказал журналистам, что Рамзан Кадыров смог бы найти провокатора, на информационный вброс которого повелись и некоторые известные российские блогеры, если бы государство поставило перед ним такую задачу. Но, уточнил он, без "ковбойщины".

"Мы же с вами не ковбои, за кого-то объявлять награду. Всё в рамках закона", — сказал Умаров.