В подмосковном ТЦ "Мега" закрыли три пожароопасных кинозала

Из-за проблем с пожарной сигнализацией закрыты три кинозала в подмосковном торговом центре "Мега Белая Дача", передает РИА Новости. Один из фильмов отменили за 15 минут до начала сеанса.

Во время теста администрация торгового центра обнаружила, что при активации пожарной сигнализации в трех залах не выключился кинопроектор, в итоге зрители слышали бы два звуковых сообщения параллельно.

Остальные 12 залов кинотеатра работают в обычном режиме.

Внеплановые проверки пожарной безопасности в торговых центрах начались после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где погибли 64 человека. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где были расположены кинотеатр и игровые зоны.