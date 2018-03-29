Как нас видят машины: нейросеть нарисовала портреты обнаженных людей

18-летний программист из США Робби Баррат создал нейросеть, рисующую портреты обнаженных людей. Результаты работы программы студент опубликовал в своем "Твиттере". На работах машины люди напоминают, скорее, персонажей фильма ужасов, чем представителей вида homo sapiens, сообщает CNET.

Сам Баррат описал результат работы нейросети, как "сюрреалистичные капли плоти с конечностями".

Here are some AI generated nude portraits I've been working on🍑



Usually the machine just paints people as blobs of flesh with tendrils and limbs randomly growing out — I think it's really surreal. I wonder if that's how machines see us... pic.twitter.com/tYgzCHGfse — Robbie Barrat (@DrBeef_) 27 марта 2018 г.

Баррат отметил, впрочем, что такой результат ему нравится даже больше. По словам программиста, нейросеть практически всегда изображает человеческие головы в виде бесформенных желто-фиолетовых текстур.

"Именно так машины и видят людей", — заявил программист.

Ранее сообщалось, что нейросеть научилась качественно редактировать видео.