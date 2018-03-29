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29 марта 201816:38

Как нас видят машины: нейросеть нарисовала портреты обнаженных людей

twitter.com/DrBeef

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18-летний программист из США Робби Баррат создал нейросеть, рисующую портреты обнаженных людей. Результаты работы программы студент опубликовал в своем "Твиттере". На работах машины люди напоминают, скорее, персонажей фильма ужасов, чем представителей вида homo sapiens, сообщает CNET.

Сам Баррат описал результат работы нейросети, как "сюрреалистичные капли плоти с конечностями".

Баррат отметил, впрочем, что такой результат ему нравится даже больше. По словам программиста, нейросеть практически всегда изображает человеческие головы в виде бесформенных желто-фиолетовых текстур.

"Именно так машины и видят людей", — заявил программист.

Ранее сообщалось, что нейросеть научилась качественно редактировать видео.

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