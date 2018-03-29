Тройной контроль: школьные столовые превращают в рестораны

Тройной контроль: школьные столовые превращают в рестораныЧитайте нас в Telegram
В Москве ужесточили контроль за качеством питания в школах и детских садах. Открылись специальные распределительные центры, в которых скоропортящиеся продукты исследуют сотрудники Роспотребнадзора. Как меняется меню школьных столовых? И где уже сейчас можно попробовать бразильскую и вьетнамскую кухню?
Мясо по-тайски, мусака и даже пицца с мохито — такое тоже подают на обед в обычной московской школе. Разве что слегка недосолено и нет никаких вредных соусов. Ингредиенты исключительно полезные, а рецептура адаптирована для детей.
"Кто-то не есть мясо, любит курицу. Пожалуйста. Мы можем предложить запечённую картошечку, запеченную курицу. Здесь и сметанка, и лучок. Это привлекательно, аппетитно и интересно для детей", — говорит Елена Никитаева, главный технолог.
Итальянские пейзажи на стенах, как в уютном кафе, удобная современная мебель — все это новый московский проект "Мой школьный ресторан". Таких уже 60, и все они разной тематики. Есть даже бразильская кухня.
"Я сама с удовольствием ем все то, что готовят на пищеблоке, все что привозят. И контроль, конечно, школа осуществляет. Проводят проверку на пищеблоках, насколько чисто, насколько вкусно, насколько правильно организовано питание для наших детей", — рассказывает Елена Савчук, директор школы № 2005.
Есть тут, конечно, и менее экзотичные блюда. До 5 класса учеников кормят бесплатно. Тут меню одинаково для всех школ.
- Сырники, какая-нибудь каша и яйцо. Всегда ем. Очень вкусно и питательно.
Калорийность, количество полезных веществ, безопасность — все согласовано со специалистами института питания. Готовят только на пару, запекают или варят. Никакой жарки.
"Все питание — и буфетное, и альтернативное, за родительские средства — оно тоже имеет согласование Роспотребнадзора. И в нем нельзя ничего сделать, не согласовав это с Роспотребнадзором. То есть все продукты только для детского питания. Все поставки идут с пометкой для детского питания. Другого нет", — объясняет Наталья Анпеткова, председатель комиссии по контролю качества питания образовательных организаций города Москвы.
Улучшить качество питания школьников помогла новая система, внедренная в Москве. Открыты специальные распределительные центры, в которых все скоропортящиеся продукты в обязательном порядке проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Пока в списке только нескольких наименований: сливочное масло, бутилированная вода, а последние несколько месяцев и молоко. Оказывается, их чаще всего подделывают.
"В случае выявления некачественной продукции специалистами управления партии некачественных товаров арестовываются. И материалы направляются в суд для конфискации этих партий", — поясняет Татьяна Рябенко, начальник отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления федеральной службы Роспотребнадзор по городу Москве.
В итоге только безопасные продукты попадают на комбинаты, которые занимаются питанием детей. В столице их семь. И в каждом свои лаборатории и дополнительные системы контроля качества.
"Проверяются документы на соответствие маркировочных ярлыков непосредственно той продукции, которая приехала, а так же в едином реестре, в который есть доступ онлайн у всех организаторов питания", — рассказывает Алексей Мягков, зам руководителя ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения.
Продукты сортируют и развозят по образовательным учреждениям. Для некоторых школ готовят прямо здесь. Завтраки и обеды помещают в термобоксы, а затем их везут в школы, которые в своих пищеблоках не имеют возможность готовить еду. Причем с момента приготовления блюда до момента его подачи на стол в школьной столовой должно пройти не больше двух часов.
Список продуктов, проходящих контроль в распределительных центрах, сейчас планируют расширить. На очереди соки. С каждым учебным годом будут увеличивать и количество школьных ресторанов.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Три человека, пропавшие в "Зимней вишне", найдены живыми
- 9 лет и 10 месяцев: вынесен приговор Шакро Молодому
- Telegram засбоил по всему миру: что сказал Дуров
- Вольная борьба: США устранили российских конкурентов
- Последняя воля Олега Анофриева
Самое читаемое
-
Без ковбойщины: Кадыров накажет врагов России в рамках закона
- Двери кинотеатра запер не кассир, а один из посетителей
- "Мертвая рука" для буйных голов: на Западе вспомнили про последнюю защиту России
- "Я кричал – беги, слышал ее дыхание": очевидцы трагедии рассказали, как это было
- Искра в батутной яме: назван очаг возгорания
Авто.Вести.Ru
-
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Россия скорбит по погибшим в страшном пожаре
- По всей стране идет проверка торговых центров
- От "чудовища" требуют чистосердечного признания
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Быстро и дерзко: банк в Сокольниках ограбили за 2 минуты
- Тройной контроль: школьные столовые превращают в рестораны
- В Измайлове новоселы осваивают первую многоэтажку по программе реновации
- Дышать стало легче: на юге Москвы модернизировали очистные сооружения
- Жители подмосковного поселка оказались в транспортной блокаде
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак