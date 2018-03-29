Тройной контроль: школьные столовые превращают в рестораны

В Москве ужесточили контроль за качеством питания в школах и детских садах. Открылись специальные распределительные центры, в которых скоропортящиеся продукты исследуют сотрудники Роспотребнадзора. Как меняется меню школьных столовых? И где уже сейчас можно попробовать бразильскую и вьетнамскую кухню?

Мясо по-тайски, мусака и даже пицца с мохито — такое тоже подают на обед в обычной московской школе. Разве что слегка недосолено и нет никаких вредных соусов. Ингредиенты исключительно полезные, а рецептура адаптирована для детей.

"Кто-то не есть мясо, любит курицу. Пожалуйста. Мы можем предложить запечённую картошечку, запеченную курицу. Здесь и сметанка, и лучок. Это привлекательно, аппетитно и интересно для детей", — говорит Елена Никитаева, главный технолог.

Итальянские пейзажи на стенах, как в уютном кафе, удобная современная мебель — все это новый московский проект "Мой школьный ресторан". Таких уже 60, и все они разной тематики. Есть даже бразильская кухня.

"Я сама с удовольствием ем все то, что готовят на пищеблоке, все что привозят. И контроль, конечно, школа осуществляет. Проводят проверку на пищеблоках, насколько чисто, насколько вкусно, насколько правильно организовано питание для наших детей", — рассказывает Елена Савчук, директор школы № 2005.

Есть тут, конечно, и менее экзотичные блюда. До 5 класса учеников кормят бесплатно. Тут меню одинаково для всех школ.

- Сырники, какая-нибудь каша и яйцо. Всегда ем. Очень вкусно и питательно.

Калорийность, количество полезных веществ, безопасность — все согласовано со специалистами института питания. Готовят только на пару, запекают или варят. Никакой жарки.

"Все питание — и буфетное, и альтернативное, за родительские средства — оно тоже имеет согласование Роспотребнадзора. И в нем нельзя ничего сделать, не согласовав это с Роспотребнадзором. То есть все продукты только для детского питания. Все поставки идут с пометкой для детского питания. Другого нет", — объясняет Наталья Анпеткова, председатель комиссии по контролю качества питания образовательных организаций города Москвы.

Улучшить качество питания школьников помогла новая система, внедренная в Москве. Открыты специальные распределительные центры, в которых все скоропортящиеся продукты в обязательном порядке проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Пока в списке только нескольких наименований: сливочное масло, бутилированная вода, а последние несколько месяцев и молоко. Оказывается, их чаще всего подделывают.

"В случае выявления некачественной продукции специалистами управления партии некачественных товаров арестовываются. И материалы направляются в суд для конфискации этих партий", — поясняет Татьяна Рябенко, начальник отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков управления федеральной службы Роспотребнадзор по городу Москве.

В итоге только безопасные продукты попадают на комбинаты, которые занимаются питанием детей. В столице их семь. И в каждом свои лаборатории и дополнительные системы контроля качества.

"Проверяются документы на соответствие маркировочных ярлыков непосредственно той продукции, которая приехала, а так же в едином реестре, в который есть доступ онлайн у всех организаторов питания", — рассказывает Алексей Мягков, зам руководителя ассоциации предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения.

Продукты сортируют и развозят по образовательным учреждениям. Для некоторых школ готовят прямо здесь. Завтраки и обеды помещают в термобоксы, а затем их везут в школы, которые в своих пищеблоках не имеют возможность готовить еду. Причем с момента приготовления блюда до момента его подачи на стол в школьной столовой должно пройти не больше двух часов.

Список продуктов, проходящих контроль в распределительных центрах, сейчас планируют расширить. На очереди соки. С каждым учебным годом будут увеличивать и количество школьных ресторанов.