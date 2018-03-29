"Умные" носки для диабетиков помогут следить за состоянием ног

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Медицинская техника и технологии будущего 56 минут назад
"Умные" носки для диабетиков помогут следить за состоянием ногЧитайте нас в Telegram
Сахарный диабет имеет множество последствий для здоровья человека, среди которых нарушение работы поджелудочной железы, повреждение почек, нервной системы и сердца. Но есть ещё одно опасное осложнение – это синдром диабетической стопы, при котором у пациентов появляются незаживающие раны на ногах.
Такие раны с трудом поддаются лечению и приобретают хронический характер, более того, из-за них в мягких тканях развиваются некротические процессы. В настоящее время не существует эффективных средств для лечения диабетических ран, хотя учёные работают над этим.
По словам специалистов, ситуация осложняется тем, что при синдроме диабетической стопы у людей заметно снижается чувствительность ног. Они более подвержены травмам и инфицированию мягких тканей, причём зачастую замечают эти повреждения не сразу.
Поэтому команда исследователей из компании Siren разработала для диабетиков "умные" носки, которые оснащены микросенсорами, встроенными в материал.
Эти датчики постоянно контролируют температуру каждой ноги в шести разных точках. Если в любой из них отмечается повышение показателей, это означает, что в организме запущен воспалительный процесс, который предшествует развитию язв и других повреждений.
Когда какой-то из датчиков фиксирует повышение температуры, он передаёт данные по Bluetooth на специальное приложение, которое пользователь должен предварительно установить на смартфон (приложение доступно для операционных систем iOS и Android).
Таким образом, человек сможет своевременно заметить наличие раны или язвы и обратиться за медицинской помощью.
Если у человека нет смартфона или он не может установить приложение, можно воспользоваться специально созданным устройством под названием Siren Hub, которое обеспечивает беспроводную связь с микросенсорами. В этом случае данные поступят персоналу компании, который, в свою очередь, отправит пользователю оповещение по электронной почте или другим удобным для него способом.
В ходе исследований при разработке носков было доказано, что их использование на 87% более эффективно, чем стандартный подход (ежедневные осмотры). Впрочем, от обычного ухода за ногами, которые рекомендуется диабетикам (ванночки и кремы, гимнастика и так далее) тоже не стоит отказываться.
Разработчики уточняют, что "умные" носки бесшовные, их можно стирать в машинке. Система активируется только при носке изделия, в остальное время носки пребывают в "спящем режиме".
Покупая такую одежду, человек может "подписаться" на дополнительные услуги: каждые шесть месяцев компания будет высылать ему пять пар новых носков. Таков срок службы батареи, питающей устройство передачи данных.
Также отмечается, что начальная цена одной партии, то есть пяти пар "умных" носков составляет 19,95 долларов США (1130 рублей по курсу на 29.03.2018); действовать она будет в течение месяца, после чего может измениться. Размеры и цветовую гамму можно выбрать при заказе.
Тем временем учёные из Израиля и Германии также разрабатывают носки для диабетиков, которые будут предупреждать носителя об опасных повреждениях, контролируя не температуру тела, а давление.
Напомним, что ранее мы рассказывали о других смарт-аксессуарах, которые следят за здоровьем людей. Например, ремни помогают контролироывать вес, часы предупреждают о болезни за три дня до её появления, а "умное" зеркало сообщает о симптомах заболеваний, лишь "взглянув" на своего пользователя.
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