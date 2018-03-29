Сибирские учёные разработали геолокатор, который отыщет что угодно

Сибирские учёные разработали геолокатор, который отыщет что угодноЧитайте нас в Telegram
Учёные Сибирского физико-технического института Томского государственного университета (СФТИ ТГУ) разработали принципиально новый метод поиска неметаллических объектов в грунте и других средах, плохо проводящих электрический ток. Секрет в необычном алгоритме обработки сигнала, который позволяет обнаруживать в любом грунте предметы поливинилхлорида, полиэтилена, стеклопластика и других материалов. Разработка легла в основу нового геолокатора, уже прошедшего испытания.
"Изначально метод создавался для подповерхностного зондирования с целью поиска трубопроводов, в которых проложен волоконно-оптический кабель, – рассказывает заместитель директора СФТИ ТГУ Валерий Донченко. – Дело в том, что сейчас срок службы оптического кабеля 20–25 лет. В России и странах СНГ он применяется уже свыше двух десятков лет, соответственно, всё чаще возникает необходимость в его замене. При этом многие организации сталкиваются с проблемой определения места залегания трубопровода, поскольку при строительстве не производилась специальная маркировка".
Эффективных методов и приборов для того, чтобы найти под землёй предметы без металлических деталей, до недавнего времени просто не было. Учёные СФТИ смогли решить эту задачу. Группа исследователей под руководством доктора физико-математических наук Георгия Парватова, лауреата премии Правительства СССР, создала оригинальный подход к поиску подобных объектов и изобрела инновационный геолокатор.
Фактически создан новый способ поиска объектов под землёй, основанный на измерении диэлектрической проницаемости грунта и лежащего в нём предмета.
"В процессе сканирования грунта радар фиксирует сигнал и обрабатывает его с помощью алгоритма, разработанного радиофизиками под руководством профессора Владимира Якубова, – говорит Донченко. – В результате мы получаем радиоизображение, на котором видно, где находится интересующий нас объект. Макет радара уже прошёл успешные лабораторные испытания. Он может использоваться для поиска любых неметаллических объектов, поэтому спектр применения нового метода очень широк".
Разработка может пригодиться везде, где приходится работать с подземными коммуникациями. Прежде всего это коммунальное хозяйство и связь. Как отмечается в пресс-релизе, прибор не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом.
Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о разработанной российскими специалистами уникальной сейсмостанции для разведки месторождений нефти и газа.
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