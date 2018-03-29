Дышать стало легче: на юге Москвы оценили модернизацию очистных сооружений

Дышать стало легче: на юге Москвы оценили модернизацию очистных сооруженийЧитайте нас в Telegram
Значимый для всей Москвы экологический проект: в Курьянове завершен основной этап модернизации крупнейших в Европе очистных сооружений. И это сразу почувствовали жители южных районов столицы — дышать стало легче. Благодаря новым технологиям неприятный запах удалось устранить практически полностью. Чище стала и Москва-река.
Короба из стекла и стали закрывают резервуары с канализационной водой. Раньше они стояли под открытым небом. Какие запахи ощущали жители окрестных районов, становится понятно, стоит только поднять люк.
Старые очистные сооружения работали еще с 70-х годов. Запах канализации долетал до всех соседних районов — рядом Марьино, Нагатино, Борисово и Сабурово. Теперь система очистки экологичная и многоэтапная. Вылавливают мусор (через мешалки и насосы проходит по 600 тысяч кубов воды в сутки), затем в дело вступает ил.
"Происходят процессы биологической очистки удаления азота и фосфора — это основные элементы, которые необходимо очищать в сточной воде. Непосредственно процесс аэрации происходит, вот эта пена. Это окисление, удаление загрязняющих веществ", — объясняет Михаил Богомолов, заместитель гендиректора "Мосводоканала".
Дальше вода попадает в здание. Ярко-зеленое свечение не должно отпугивать — это специальные лампы убивают бактерии, делая стоки в тысячу раз безопаснее.
"Вода отсюда уже попадает напрямую в Москву-реку. Существующий баланс очищенной воды составляет 40 процентов от общего в реке. И по качественным показателям наша вода чище, чем в самом водоприемнике", — рассказывает Сергей Панков, директор Курьяновских очистных сооружений.
Пить такую воду, конечно, все равно нельзя. Но она полностью обеззаражена. И почти не пахнет. За контроль запаха отвечают новые метеостанции.
"Во-первых, все отстойники, которые давали сильный и неприятный запах, накрыты специальными конструкциями. Это первое, что дало в десятки раз уменьшение запаха, который шел от очистных сооружений. И второе — это реконструкция Курьяновских очистных сооружений, которое дало значительное улучшение качества сброса в реку. Значит, вода в реке будет значительно чище", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.
Модернизация очистных сооружений в Курьянове на этом не закончена. Еще остаются старые резервуары и фильтры. В планах их полная замена. Тогда проблема с запахом и загрязнением Москвы-реки будет полностью решена.
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