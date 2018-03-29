ЦСКА заплатит 30 тысяч евро за поведение своих болельщиков

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подверг денежному наказанию российский клуб ЦСКА за поведение болельщиков "красно-синих" во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой" из Сербии. Армейцы обязаны заплатить 30 тысяч евро.

УЕФА наказал ЦСКА за бросание фанатами российского клуба посторонних предметов на поле, а также использование пиротехники, которое привело к задымлению арены в начале второго тайма, сообщает ТАСС.

Кроме того, дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций оштрафовал "Црвену Звезду" на 31 тысячу евро. Сербский клуб наказан за противоправные действия своих фанатов.