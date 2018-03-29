Волочкова обвинила бывшего водителя в воровстве и попытке отравления

Возил суперзвезду, а теперь может сесть за решетку. Анастасия Волочкова впервые дала показания на своего бывшего водителя. Балерина продолжает настаивать на аресте Александра Скиртача, потому что тот якобы пытался отравить ее и к тому же регулярно обворовывал.

- Я лично попросила судью, чтобы не было прессы. Потому, что это не ток-шоу. Это немножко другая история.

Может это и не ток-шоу, но точно история в лучших традициях бразильских сериалов. В главных ролях — известная балерина, богатая хозяйка Анастасия Волочкова и ее личный водитель Александр Скиртач, который якобы похитил у бывшей примы миллионы рублей.

- Рассматривается пять эпизодов о хищении денежных средств в различных формах. Три эпизода — это "Присвоение или растрата" (статья 160 УК РФ), один эпизод — "Мошенничество" (статья 159 УК РФ) и один эпизод — "Кража" (статья 158 УК РФ).

Александр Скиртач начал работать у Анастасии в апреле 2016 года. И, как позже выяснила артистка, всего за год успел неплохо на ней нажиться. То часть гонорара за концерт припрячет в карман, то деньги, которые нужно перечислить за коммунальные платежи оставит себе, а то и вовсе обманет с расходами на машину. По словам балерины, жемчужный "Майбах", на котором ее возил Скиртач, ни разу не проходил техобслуживание. Но самым страшным открытием для Волочковой стало то, что мать Александра, на похороны которой он просил деньги, на самом деле — жива.

- Мать жива, и я с ней разговаривала — Господи, помилуй — по телефону. Он придумал следующую версию: что он так, оказывается, устал от работы со мной…

Анастасия объяснила в суде, как он работал, график работы, в чем работа заключалась: "Она не напряженная была, работа".

О том, какой была его работа, сам Александр Скиртач сейчас рассказать не может. Суд пока оставил его под домашним арестом. А потому на многочисленные вопросы журналистов "водитель для Насти" не отвечает.

- Я не имею права говорить, вы не понимаете что-ли?

Тогда возникает другой вопрос: почему Александр, находясь под домашним арестом, регулярно публикует с соцсетях информацию об имуществе Волочковой?

- Страница была открыта 20 января — насколько я сегодня посмотрела в историю Instagram, первая публикация. 20 января он у нас находился в СИЗО, он не мог ничего ни открывать, ни выкладывать.

- То есть за него кто-то ведет эту страницу?

- Возможно.

- А откуда тогда документы личные на его странице?

- Не знаю.

По данным, опубликованным в Сети, в собственности артистки — квартира в Москве, в Петербурге, загородный дом в Подмосковье и еще 22 квартиры в Астрахани. Эксперты оценивают стоимость имущества балерины в 244 миллиона рублей.

- А что? У богатых можно воровать? Это дело принципа! Поэтому я за то, чтобы он был лишен свободы, и как можно на большее количество лет.

"Королева шпагата" настроена воинственно. Волочкова написала еще одно заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь Скиртача к уголовной ответственности за нарушение тайны частной жизни. По словам балерины, бывший водитель украл у нее ноутбук, на котором хранится личная информация и фото. И не исключено, что вскоре появится очередная порция горячих новостей о балетной диве.

Следующее заседание по этому делу состоится 12 апреля. На нем суд допросит свидетелей. Возможно, что именно их показания прольют свет на некоторые эпизоды этой скандальной истории.